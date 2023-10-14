Небензя возложил ответственность за обострение на Ближнем Востоке на США

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Василий Небензя

Ответственность за обострение ситуации на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на США, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, слова которого приводит ТАСС. По итогам закрытого заседания Совбеза ООН, созванного в связи с обострением палестино-израильского конфликта, дипломат подтвердил, что Москва внесла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в регионе.

Позвольте мне внести ясность, ответственность за назревающую войну на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на Соединенных Штатах, — подчеркнул постпред.

Небензя отметил, что теперь Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной войны. Дипломат уточнил, что Москва «однозначно осуждает» проявления жестокости, убийства и ужасающую степень насилия. По его словам, такие действия в отношении мирных граждан обеих сторон конфликта неприемлемы. Он назвал случившееся 7 октября на территории Израиля недопустимым.

Ранее стало известно, что Россия предлагает Совбезу ООН призвать к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. РФ считает, что решить конфликт между Израилем и палестинцами можно лишь мирными средствами, говорится в проекте предлагаемой Москвой резолюции.