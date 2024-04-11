Небензя объяснил удары России по ТЭК Украины Небензя назвал удары России по ТЭК Украины ответными мерами

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Василий Небензя

Удары ВС РФ по объектам топливно-энергетического комплекса Украины являются ответом на атаки ВСУ по российской энергетической отрасли, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в результате ударов по ТЭК Украины была нарушена работа предприятий военной промышленности республики.

Что касается массированных ударов, нанесенных высокоточным оружием по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, то они являются ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России, — сказал Небензя.

В российском военном ведомстве также сообщили, что в результате действий ВС РФ были сорваны переброски солдат ВСУ в зону боевых действий. Кроме того, отметили в МО, теперь у противника появились трудности со снабжением подразделений топливом.

Также ВС России уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и авиационных средств поражения. В МО добавили, что средства ПВО сбили 266 украинских беспилотников, четыре реактивных снаряда HIMARS и «Ураган» и три американские управляемые авиационные бомбы JDAM.