«Не оставили выбора»: Медведев о «силовом пути» РФ в Грузии и на Украине Медведев заявил, что Россия осознанно пошла на военное вмешательство в Грузии и на Украине

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Россия осознанно пошла на вмешательство и в 2008 году, когда отреагировала на грузинскую атаку на Цхинвал, хотя на тот момент признавала Южную Осетию частью Грузии, и в 2014 году, когда Украина начала операцию против Донбасса, сказал в интервью ТАСС заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Тбилиси и Киев не оставили Москве выбора.

Когда выхода не остается, приходится реагировать силовым путем. К сожалению, и в Грузии, и на Украине власти этих стран не оставили России выбора, сорвав процессы политического урегулирования этих конфликтов. И мы осознанно пошли на военное вмешательство, — сказал Медведев.

Он добавил, что считает необходимым пользоваться возможностью разрешить проблему мирным путем, за столом переговоров, однако «ни тогда, ни сейчас» политик не сомневался в правильности принятого им решения о «вооруженном подавлении агрессии и вводе российских войск на территорию Южной Осетии». По мнению Медведева, тогда войска Грузии «грубо нарушили» международное право и мандаты, которые «мировое сообщество выдало России как партнеру по мирному урегулированию».

Подконтрольный Вашингтону марионеточный режим решил навязать Южной Осетии свое понимание «демократии» и «гуманизма». И насильно вернуть ее в состав Грузии ценой уничтожения целого народа, — заявил Медведев.

Политик выразил мнение, что правильность действий российской стороны подтвердил «весь последующий ход событий». В частности, Медведев указал на «плоды русофобской политики».

Ранее Медведев заявил, что действия России в Грузии в 2008 году были сигналом для США и НАТО. По его мнению, Вашингтон и Альянс проигнорировали эту озабоченность и «продолжили свой чрезвычайно опасный курс» на расширение.