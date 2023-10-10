«Не оправдал надежд»: в Совфеде об отмене выступления Зеленского в Румынии Сенатор Джабаров: Румыния пытается дистанцироваться от Зеленского

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский становится фигурой одиозной, главы многих государств попытаются от него дистанцироваться, особенно после встречи в Канаде, когда лидер Украины приветствовал нациста из дивизии СС «Галичина», заявил в беседе с NEWS.ru первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. По его словам, парламент Румынии отменил выступление Зеленского в этой стране, поскольку «не хочет замараться».

Зеленский становится фигурой одиозной, и многие руководители мировых держав попытаются от него дистанцироваться. Особенно после встречи в Канаде, когда президент Украины приветствовал ярого нациста и в прошлом палача, — сказал Джабаров.

По мнению Джабарова, поддержка Зеленского западными странами угасает на фоне провального контрнаступления ВСУ, повлекшего множество смертей в рядах украинской армии. Он также отметил, что вскрылся факт продажи Украиной переданного ей странами Запада оружия группировке ХАМАС на Ближнем Востоке. На вырученные деньги представители украинской власти купили недвижимость за границей.

Не раз мы слышали подтверждение того, что украинские власти не беспокоятся за своих граждан, отправляют воевать даже женщин, инвалидов. <...> Главы государств попытаются встать от Зеленского подальше, чтобы, когда он с позором будет слетать со своей должности, это не отразилось и на их странах. Он уже отработанный материал для них сейчас, понятно, что Зеленский не оправдал ожиданий и надежд, — резюмировал собеседник.

Руководство парламента Румынии приняло решение об отмене заседания, на котором должен был выступить с заявлением президент Украины Владимир Зеленский в ходе его официального визита в Бухарест. Решение было принято руководством парламента Румынии в связи с тем, что ряд румынских парламентариев, в частности из националистической партии «Альянс за объединение румын», высказали накануне визита негативное отношение к украинскому президенту.