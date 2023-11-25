«Не один Джонсон виноват»: сенатор о срыве переговоров России и Украины Сенатор Климов: в срыве переговоров России и Украины виноват не только Джонсон

Фото: President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

В срыве переговоров России и Украины бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сыграл свою «кровавую роль», однако виноват в сложившейся ситуации не только он, заявил РЕН ТВ российский сенатор, председатель комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов. По его словам, британские империалисты всегда действовали в сотрудничестве с США, а Вашингтону было просто выгодно, чтобы решения, приводящие к затягиванию конфликта, исходили от кого-нибудь другого.

Мне кажется, все-таки это не один Джонсон виноват. Не следует забывать, что британские империалисты действуют в очень четкой взаимосвязи с более сильными и агрессивными в принципе кланами США. Они не просто действуют сообща, а часто распределяют роли между собой. И вот, судя по всему, Вашингтону было выгоднее, чтобы такого рода запреты на проведение переговоров с Россией исходили не из столицы США, а от премьера Джонсона, который, кстати, вскоре покинул свой пост, — отметил Климов.

Он подчеркнул, что в любом случае Джонсон совершил преступление, которое не имеет сроков давности, теперь его место на скамье подсудимых. По словам Климова, приговор экс-премьеру Британии можно вынести даже по законам Украины.

Ранее аналитик Энгин Озер заявил, что именно англичане заставили Киев отказаться от переговоров. По его словам, Лондон рассчитывает на долгосрочный конфликт, чтобы отвлечь Россию от Центральной Азии.