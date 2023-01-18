«Не могут не подчиняться»: депутат о тайной помощи Болгарии Украине Депутат Новиков: Болгария помогала Украине оружием, поскольку подчинена европейским структурам

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Факт скрытой поддержки боеприпасами со стороны руководства Болгарии Вооруженных сил Украины не должен вызывать чувства удивления и недоумения, поскольку София давно «вписана» в Евросоюз в Евроатлантические структуры и не может не подчиняться правилам этих объединений, сообщил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он считает, что как бы население Болгарии не выступало за братские отношения с Россией, руководство Софии, как и других стран Европы, склонно подчиняться воле «заокеанских хозяев».

Болгария давно вписана в ЕС и Евроатлантические структуры и не может не подчинятся тем правилам, которые существуют в этих объединениях. <...> Несмотря на частые протесты населения против прозападного курса нынешнего руководства страны, власти, как впрочем и другие государства Европы, склонны подчиняться воле своих заокеанских хозяев, — сказал парламентарий.

Ранее издание Die Welt сообщило, что весной прошлого года Болгария осуществляла скрытые поставки топлива и советских образцов вооружения на Украину, тем самым обеспечив до трети потребностей ее вооруженных сил. Информацию о военных поставках подтвердили изданию бывший премьер Болгарии Кирил Петков и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По данным Welt, поставки оплачивались Великобританией и США.