Названы сроки и причины завершения конфликта на Украине Алаудинов: СВО завершится осенью 2024 года по двум причинам

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Апты Алаудинов

Специальная военная операция на Украине закончится осенью 2024 года и для этого есть предпосылки, заявил в эфире телеканала «Россия 1» заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Он подчеркнул, что мы настроены на победу, а блок НАТО уже не в состоянии и дальше оснащать Киев оружием.

Первое, как я уже говорил ранее, — выборы в Америке, Европе, которые показывают ситуацию, как народы государств, где проходят эти выборы, <...> уже устали от того, что повестка Украины забирает у них очень большой объем денег и с каждым годом им все тяжелее и тяжелее жить. Второе — ресурс Украины уже истощается, — сказал он.

По словам Алаудинова, любой мало-мальский аналитик должен понимать, что Киев никаким образом не в состоянии победить Россию, что бы ему ни давали. Он подчеркнул, что на Украине силится недовольство руководством республики среди высших чинов вооруженных сил и простых граждан.

Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова ранее предсказала, что специальная военная операция на Украине скоро закончится мирными переговорами. По ее словам, Запад осознал неспособность сломить Россию, и, хотя поставки вооружения Киеву продолжатся, конфликт все равно завершится диалогом. Звезда «Битвы экстрасенсов» также высказала свое мнение о судьбе России, утверждая, что СВО заставит весь мир уважать страну и считаться с ее национальными интересами.