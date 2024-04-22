Названы российские губернаторы, которые могут лишиться постов в 2024 году «Ведомости» назвали губернатора Паслера возможным номинантом на отставку

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Несколько губернаторов российских регионов в ближайший месяц могут покинуть свои посты, сообщили «Ведомости», со ссылкой на источники. Однако отставки не будут иметь массовый характер, не исключен переход глав регионов на федеральный уровень и назначение губернаторами бывших федеральных чиновников.

Один из источников издания заявил, что есть вероятность трех отставок губернаторов, чьи полномочия истекают после 2024 года. Другой источник уточнил, что отставки, вероятно, не коснутся глав регионов, у которых первый срок на посту истекает в этом году.

Исключением собеседники издания считают главу Оренбургской области Дениса Паслера. Другими номинантами на отставку они назвали губернаторов Нижегородской области Глеба Никитина, Калининградской области Антона Алиханова и Иркутской области Игоря Кобзева. Собеседники издания ожидают, что они могут пойти на повышение.

Ранее сообщалось, что от жителей Оренбуржья поступило 268 049 заявлений на выплаты из-за паводка. В частности, на оказание единовременной материальной помощи поступило почти 214 тысяч заявлений. В настоящее время помощь от правительства региона получили 5,6 тысячи жителей на общую сумму 113,6 млн рублей.