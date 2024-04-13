Раскрыто число жителей Оренбуржья, которые получат выплаты из-за паводка Более 268 тысячи заявлений поступило на выплаты из-за паводка в Оренбуржье

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

От жителей Оренбуржья поступило 268 049 заявлений на выплаты из-за паводка, сообщили в пресс-службе правительства региона. Отмечается, что в работу принято 266 163 обращения. При этом накануне заявлялось о 199 тысячах заявлений.

В настоящее время поступило 268 049 заявлений. Принято в работу — 266 163, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на оказание единовременной материальной помощи поступило почти 214 тысяч заявлений. Помощь оказали 5680 оренбуржцам на общую сумму 113,6 млн рублей. Еще более 52 тысяч заявлений подали на оказание финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости. Выплаты получили 32 человека на сумму 1,6 млн рублей.

Ранее стало известно, что за прошедшую ночь в Оренбурге произошло затопление жилого комплекса «Гранд парк» из-за резкого повышения уровня воды в реке Урал, вода подошла вплотную к многоэтажкам в ЖК «Дубки» на улицах Уральской и Потехина. По данным властей, вода за сутки подтопила еще 800 домов и 1,8 тысячи приусадебных участков в Оренбурге. Всего в городе подтоплены три тысячи домов и восемь тысяч приусадебных участков.