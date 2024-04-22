Названы меры господдержки для выпускающих БПЛА малых и средних предприятий Депутат Говырин: выпускающие беспилотники МСП имеют право на льготный лизинг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Малые и средние предприятия России, которые занимаются выпуском беспилотных летательных аппаратов, могут воспользоваться программой льготного лизинга, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Государственной думы Алексей Говырин. По его словам, на реализацию этих мер государственной поддержки выделено 3,1 млрд рублей в 2024 году. Как пояснил парламентарий, ставка лизинга варьируется от 3,5% до 8,5% в зависимости от типа беспилотника.

В конце 2023 года вступил в силу ряд мер господдержки для малых и средних предприятий (МСП), занимающихся сборкой БПЛА. Одна из главных — программа льготного лизинга гражданских БПЛА российского производства. На ее реализацию в 2024-м выделено 3,1 млрд рублей. Ставка лизинга составит от 3,5% до 8,5% годовых в зависимости от типа БПЛА. Срок договора — три-пять лет, без авансового платежа. МСП-производители БПЛА претендуют на субсидирование части затрат на сертификацию продукции, — пояснил Говырин.

Он добавил, что Минпромторг также разработал правила предоставления госсубсидий выпускающим БПЛА компаниям. Производители смогут получить компенсацию до 50% стоимости летного часа испытаний беспилотников и до 50% затрат на их покупку. По словам Говырина, господдержка производителей БПЛА является частью стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года, которая была утверждена президентом РФ Владимиром Путиным. К концу десятилетия объем российского рынка беспилотников должен вырасти до 1 трлн рублей, отметил депутат.

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