Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки аграриев Путин поручил обеспечить доступность кредитов для сельхозпроизводителей

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Владимир Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки аграриев. В частности, сельхозпроизводителям должны быть обеспечены доступные кредиты, сообщает пресс-служба Кремля.

Правительству РФ совместно с Банком России: обеспечить повышение доступности кредитов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, прежде всего осуществляющих деятельность на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, предусмотрев в том числе снижение требований к ним при предоставлении кредитов, а также возможность использования механизмов гарантийной поддержки и поручительства, — говорится в сообщении.

Ранее кабмин распространил действие программы «Дальневосточная ипотека» на Арктическую зону. Жителям региона стали доступны кредиты по льготной ставке до 2% на покупку жилья или его строительство. В правительстве пояснили, что участниками программы могут стать в том числе учителя и врачи, которые проработали в регионе не менее пяти лет, молодые супруги в возрасте до 35 лет, одинокие родители, имеющие ребенка до 18 лет включительно, и ряд других категорий граждан.