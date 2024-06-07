Названы города, которые могут стать «третьей столицей» России Миронов: «третьей столицей» России могли бы стать Владивосток или Киев

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«Третьей столицей» России может стать Владивосток или Киев, заявил NEWS.ru лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, комментируя слова президента России Владимира Путина. По мнению Миронова, такой город должен отражать или движение на Восток, или восстановление связей с Западом.

На мой взгляд, «третья столица» должна отражать движение на восток – а значит среди претендентов Иркутск, Владивосток, Екатеринбург, Омск, — сообщил он.

Миронов добавил, что такой выбор будет отвечать долгосрочным трендам и новым экономическим реалиям, которые диктуют разворот страны к новым центрам международного развития. По словам парламентария, при этом нужно учитывать выгодное геополитическое положение, транспортно-логистические возможности, развитую инфраструктуру, промышленный потенциал.

Хотя может быть выбран как раз и противоположный западный вектор – например, Киев, потому что эти территории нам также необходимо модернизировать и восстановление связей с Западом рано или поздно встанет на повестку дня, — резюмировал он.

Путин на пленарной сессии ПМЭФ, отвечая на вопрос о желании повторить подвиг Петра I и перенести столицу, заявил, что для этого нужны привлекательные условия. По словам главы государства, тогда были другие времена и иные целеполагания. В современном мире, по его мнению, нужно принимать другие средства и создавать условия для развития.