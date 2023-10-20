Названа причина спора МОК с Путиным о дискриминации россиян Сенатор Цеков заявил, что в МОК обиделись на отказ РФ финансировать организацию

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Руководство МОК начало всерьез заниматься политикой, ущемляя при этом права россиян и белорусов, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его мнению, президент комитета Томас Бах обиделся на отказ РФ финансировать организацию.

Вообще, МОК сейчас пошел вразнос. Во-первых, Бах говорит долго и много, непоследовательно — сегодня одно, завтра другое, обиделся на Россию из-за ее отказа финансировать МОК, хотя МОК создает массу проблем российским спортсменам в плане участия в соревнованиях, — заявил сенатор.

Он добавил, что нынешние руководители МОК «со штаб-квартирами в США и странах Европы» начали всерьез заниматься политикой, ущемляя права россиян и белорусов фактически по этническому признаку. При этом они заявляют, что спорт вне политики согласно Европейской хартии.

[Президент России] Владимир Путин обратил на это внимание, но в МОК же не могут с ним согласиться, считая, что именно они определяют, какие права могут или не могут нарушать в отношении национальностей. Если это связано с деятельностью МОК, то они решили, что дискриминация возможна. Это плохо для нынешних спортсменов, они долго готовились для достижения высот в спорте, — резюмировал Цеков.

Ранее сообщалось, что МОК не согласился со словами Владимира Путина о том, что выдвинутые организацией рекомендации о допуске россиян в нейтральном статусе являются этнической дискриминацией. В организации сообщили, что новые правила являются реакцией на нарушение Олимпийской хартии правительствами России и Белоруссии.