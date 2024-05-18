Названа истинная причина отказа Зеленского от олимпийского перемирия Журавлев: Зеленский не хочет мира, так как боится за проданный Западу чернозем

Фото: МО Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет идти на перемирие, поскольку боится за проданный западным союзникам чернозем, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, перемирие отложит «глобальную задачу Запада по разграблению Украины».

Зеленский не хочет ни на секунду останавливать мясорубку, куда он бросает население Украины — собственной страны. Поэтому и отказывается даже разговаривать о мире, о перемирии на время Олимпийских игр в Париже, не идет ни на какие переговоры, — сказал Журавлев.

Депутат отметил, что западные кураторы платят украинскому лидеру за «уничтожение украинцев и освобождение пахотных земель» для американских компаний. По его мнению, им уже сейчас принадлежат огромные территории на Украине.

Свободная продажа земли была одной из первых инициатив Зеленского на президентском посту, а сейчас, нахватав миллиардные кредиты, страна, очевидно, и расплачиваться будет тем самым черноземом, что в Великую Отечественную немцы вывозили из украинских областей эшелонами. Перемирие только отодвинет эту глобальную задачу Запада по разграблению Украины, — заключил собеседник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение французского лидера Эммануэля Макрона о перемирии на период Олимпиады в Париже. По словам Зеленского, Киев «не верит» в идею олимпийского перемирия и считает, что «оно могло бы пойти на руку врагу».

17 мая президент России Владимир Путин заявил, что Международный олимпийский комитет сам нарушает идеи олимпийского движения. Глава государства отметил, что они неслучайно вырабатывались мировым сообществом на протяжении веков. Так он прокомментировал вопрос о продвигаемой президентом Франции Эммануэлем Макроном идее олимпийского перемирия.