Назван вероятный способ избавления Запада от Зеленского Депутат Чепа: Зеленского могут ликвидировать под видом террористического акта

Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президента Украины Владимира Зеленского могут ликвидировать, подстроив теракт, допустил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, украинский лидер обладает информацией, которая может быть неудобной его союзникам. Кроме того, считает Чепа, из Зеленского могут сделать «козла отпущения».

Его в какой-то момент времени ликвидируют. Во-первых, он обладатель некой информации. И эта информация может быть неудобна среди союзников НАТО, потому что есть определенное противостояние между США и, допустим, Великобританией. С другой стороны, мы понимаем, что он должен быть и, скорее всего, станет козлом отпущения в решении каких-то вопросов и его обвинят, что это получалось именно из-за него, — сказал Чепа.

К тому же, отметил он, существует внутренняя борьба за кресло президента. Есть вероятность, считает Чепа, что спецслужбы попытаются представить ликвидацию Зеленского как возможный террористический акт, обвинив при этом Россию. По словам депутата, украинскому президенту следует найти место, где можно затаиться.

Ранее политтехнолог Михаил Павлив, работавший на Украине, заявил, что Зеленский может уехать в Европу, если откажется от своего поста. По его словам, перед этим украинскому лидеру стоит выполнить все обещания, которые он дал США, Великобритании и Франции.