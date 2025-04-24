Назван единственный позитивный сценарий будущего Зеленского Политтехнолог Павлив: Зеленский сможет уехать в Европу, если откажется от власти

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский может уехать в Европу, если откажется от своего поста, предположил политтехнолог Михаил Павлив, ранее работавший на Украине. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что перед этим украинскому лидеру стоит выполнить все обещания, которые он дал США, Великобритании и Франции.

Хорошим сценарием для него является уход с занимаемых ныне позиций после того, как он выполнит все требования и обещания, которые даст Вашингтону, Лондону и Парижу. Подпишет ресурсную сделку, гарантирует проведение всех голосований, нужных Верховной раде, выборы после того, как снимется военное положение, и не будет пытаться участвовать в выборах. Тогда он может, я думаю, спокойно поехать в какую-то европейскую столицу, скорее всего, и продолжать жить довольно комфортной частной жизнью, читая лекции и тому подобное. Может быть, и вернувшись в медиа, к пародированию, — сказал Павлив.

При этом, отметил политтехнолог, этот сценарий маловероятен. По его словам, Зеленский не откажется от власти добровольно, а будет держаться за президентское кресло до последнего.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Запад хочет избавиться от Зеленского, как от засора в трубе. По его словам, Киев зашел в переговорный тупик и лишь имитирует заинтересованность в тех решениях, которые предлагает глава Белого дома Дональд Трамп.