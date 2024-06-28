«Нашу страну люто ненавидит»: Медведев оценил нового генсека НАТО Медведев назвал Рютте специфическим парнем, который люто ненавидит Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Новый генсек НАТО Марк Рютте является «весьма специфическим парнем», который люто ненавидит Россию с некоторых пор, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. Он отметил, что за короткий период времени умеренный деятель превратился в заядлого русофоба, а что стало причиной этому — гадать не стоит.

Весьма специфический парень. За относительно короткое время этот умеренный деятель, с которым я когда-то встречался на саммитах, превратился в заядлого русофоба и верного атлантиста. Какие вещества из амстердамских кофешопов стали причиной столь резкой смены его настроения, гадать не будем <...> Нашу страну с некоторых пор люто ненавидит, — написал Медведев.

Политик отметил, что голландцы являются своеобразными людьми даже на фоне остальных европейцев. По словам зампреда СБ, показная скромность у них сочетается с яростью. Рютте при этом еще является сторонником жестких санкций, поэтому нет сомнений, что он будет верно следовать курсу «классиков параноидального атлантизма», добавил Медведев.

Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее заявил, что назначение новым генеральным секретарем НАТО Рютте является просто сменой декораций. Парламентарий подчеркнул, что политика Альянса в отношении России навряд ли изменится.