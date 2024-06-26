«Смена декораций»: Слуцкий высказался о новом генсеке НАТО Депутат Слуцкий: политика НАТО в отношении России не изменится с новым генсеком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Назначение новым генеральным секретарем НАТО занимающего должность премьер-министра Нидерландов Марка Рютте является просто сменой декораций, убежден глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. В беседе с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что политика Альянса в отношении России навряд ли изменится.

Назначение Марка Рютте новым Генсеком НАТО — не более, чем смена декораций. Политика Альянса в отношении России вряд ли изменится. НАТО останется на позициях противостояния нашей стране, — пояснил депутат.

Слуцкий напомнил, что именно противостоянием России оправдывается само существование НАТО. По его мнению, Североатлантический альянс — это рудимент холодной войны. Депутат также уточнил, что вектор НАТО на данном этапе определяют США.

Натовский вектор в большей степени определяют сегодня США, которые поставили своей целью нанести «стратегическое поражение России». Поэтому организация ведет исключительно агрессивную линию и перехода к конструктиву не просматривается, — заключил Нилов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что назначение Рютте новым генсеком НАТО ничего не изменит во взаимоотношениях России и Североатлантического альянса. По его словам, Альянс остается враждебным России.