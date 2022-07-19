Без шлемов и газа: Европа перекроет ввоз в Россию спецсредств для силовиков В Росгвардии сообщили NEWS.ru, что не используют западную продукцию. Эксперты говорят, что закупки за рубежом все же производились

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Еврокомиссия планирует запретить экспорт в Россию спецсредств, которые, как утверждают инициаторы санкций, используют российские силовые ведомства. Под ограничения попадут слезоточивый газ, чернила для снятия отпечатков пальцев, каски, щиты и водометы. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, признают: в РФ действительно иногда закупали спецсредства за рубежом по причине их качества и цены, но импортные товары при этом легко заменить отечественными.

В проекте нового пакета санкций, с которым ознакомились журналисты газеты Politico, предлагается запретить вывоз в РФ товаров, которые «могут быть использованы против людей». NEWS.ru направил запросы в силовые ведомства. В Росгвардии ответили, что не используют указанные в документах спецсредства иностранного производства, в МВД пока не прокомментировали намерения Еврокомиссии.

Однако именно МВД уже попадало в скандалы, связанные с закупкой иностранного обмундирования сотрудников. В 2020 году одного из поставщиков министерства, «НПО Спецматериалов» заподозрили в поставке полицейским китайских шлемов под видом российских. Ведомственная комиссия СТиС МВД рекомендовала шлем FBK-208 для принятия на вооружение органов внутренних дел. Аналогичные обвинения в адрес поставщика в МВД выдвигали выдвигали в 2013 году.

Бывший глава центра общественных связей ФСБ генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов рассказал NEWS.ru, что силовые ведомства действительно могли закупать различные товары за границей.

Мы же проводили международные выставки «Интерполитех», на которых заключались договоры по приобретению щитов, касок — наиболее удобных, предпочтительных, легких, дешевых, надежных, — рассказал он.

«Интерполитех» проводится в Москве с 1995 года, первое время выставка даже организовывалась совместно с европейскими компаниями. На этих мероприятиях свои павильоны открывали в том числе европейские компании и даже государства. Более того, среди участников выставки, которая пройдет в октябре 2022 года, до сих пор заявлены немецкая Vallon GmbH и французская Lynred.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам Михайлова, производить в России многие спецсредства для силовых структур просто невыгодно. Он рассказал историю его знакомого, который пытался открыть производство «мелочевки», необходимой силовикам — выяснилось, что без постоянного потока заказов для полиции завод не окупается.

В то же время близкие к МВД источники NEWS.ru уверяют, что ведомство никогда не закупало продукцию иностранного производства. Один из них предположил, что такие закупки могла делать Росгвардия — по его словам, часть экипировки чеченских росгвардейцев, которые сейчас публикуют видео с территории Украины, похожа на иностранную.

Гендиректор компании «Контрактные Системы», специализирующейся на помощи в сложных ситуациях при исполнении госконтрактов, Евгений Лендо рассказал NEWS.ru, что иностранные щиты, шлемы, чернила, каски и водометы всё же поставлялись в Россию из-за рубежа, однако в сравнительно небольшом количестве.

Сектор безопасности и государственный оборонный сектор в России развит достаточно хорошо, чтобы говорить о довольно высоком уровне качества продукции, — подчеркнул он.

Однако бывший глава МВД Анатолий Куликов уверяет: никаких зарубежных поставок спецсредств в Россию не было. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что состав чернил для отпечатков пальцев известен. Поэтому, уверен экс-министр, никаких проблем с новыми санкциями у силовиков не возникнет.

Президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров тоже убежден, что у российских производителей не возникнет трудностей с поставками спецсредств.

Кто-то думает, что у нас нет чернил, чтобы пальцы намазать и снять отпечатки пальцев? Ну это смешно. Я понимаю, какие-то ракетные установки, двигатели, но то, что они нам предъявляют, — это несерьезно, — сказал он.

Об этом же говорит и генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов. Он уверен: многие закупки делались в Европе просто потому, что ведомствам было удобнее купить готовую продукцию, чем разворачивать производство. В то же время технологии производства отработаны, а значит, с выпуском российской продукции проблем не возникнет.

Однако оптимизма не разделяет глава межрегионального профсоюза работников полиции и Росгвардии Михаил Пашкин. Он заявил NEWS.ru, что если другие страны перестанут поставлять химические составы, например, для дактилоскопии, то силовикам станет «сложнее и труднее».

Там и спреи различные, и порошки. Наши такое делать не умеют, — рассказал он.

Впрочем, и Пашкин уверен, что в итоге новые санкции всё равно пойдут на пользу России: предприятия научатся производить собственные составы. Кроме того, заключение контрактов с зарубежными компаниями, по словам главы профсоюза, предполагало затраты из бюджета на поездки за границу и «возможности для коррупционных схем».

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Российские силовые ведомства уже столкнулись с последствиями санкций, но в другой сфере — как оказалось, до 70% автопарка МВД состоит из иномарок. Из-за этого в Свердловской области перестали чинить служебный транспорт. В других регионах ситуация может оказаться еще хуже: в Москве, например, чаще всего полиция пользуется машинами Ford, Škoda, Toyota и Volkswagen. Сообщалось, что в гаражах силовых ведомств есть даже Maserati GranTurismo MC Stradale, Porsche 911 Carrera и BMW X7.

Информацию о закупках зарубежных автомобилей силовыми службами можно проверить, если посмотреть на автопарк полиции в городе. Выяснить происхождение спецсредств сложнее. Публично силовики не рассказывают о покупках иностранного оборудования: релизов о таких контрактах не было и до охлаждения отношений с Западом в 2014 году.

В 2021 году правозащитная группа «Агора» публиковала доклад «Техника разгона» — об использовании силовиками нелетального оружия на акциях протеста. Помимо прочего, в докладе перечисляется техника, которую закупают правоохранительные органы. Все закупки, найденные правозащитниками, касались российской техники.

Развитие российской промышленности, направленной на силовые структуры, заметно и по «Интерполитеху». Так, выставка 2021 года привлекла внимание СМИ представленной новинкой: электрическим автозаком «Муравей». Тогда же компании, желающие заключить контракты с правоохранительными органами, демонстрировали возможность взломать даже заблокированный iPhone и извлечь из него данные.