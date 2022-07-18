Нарышкин рассказал о целях визита в Ереван Нарышкин сообщил, что его приезд в Ереван не связан с визитом директора ЦРУ

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Премьер-министр Никол Пашинян принял директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина

Начальник Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что его приезд в Ереван никак не связан с недавним визитом в столицу Армении директора ЦРУ США Уильяма Бернса, передает Telegram-канал Interfax Azerbaijan. На встрече в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян и Нарышкин обсудили вопросы, связанные с региональной и международной безопасностью.

Мой визит в Ереван никак не связан с приездом моего американского коллеги. Однако я не исключаю, что его визит как раз связан, — сказал Нарышкин.

Отдельно глава СВР отметил, что стороны обсудили вопросы обмена разведывательной информацией и совместных действий с целью выявлений целого комплекса внешних угроз по отношению к Армении и к России.

15 июля Пашинян встретился с директором ЦРУ. Политик и руководитель Центрального разведывательного управления США обсудили вопросы международной и региональной безопасности, а также ситуацию на Южном Кавказе.

Отмечалось, что Бернс прибыл в Ереван с необъявленным визитом. У главы ЦРУ были запланированы встречи на высоком уровне, однако американское посольство в Ереване и армянское правительство не выступали с заявлениями насчёт встречи и переговоров. Другие подробности встречи не сообщались.