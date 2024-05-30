«Напористый»: Дюмина прочат в президенты России. Он и есть преемник Путина?

Фото: Kremlin.ru

Алексей Дюмин и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин доверил своему новому помощнику Алексею Дюмину еще один пост — секретаря Госсовета, консультативного органа, объединяющего глав регионов. Генерал-полковник еще две недели назад занимал должность губернатора Тульской области. Теперь политологи прочат Госсовету статус «второго правительства» и трамплина для Дюмина перед «прыжком» на высший пост в государстве. Станет ли Дюмин новым президентом России и преемником Путина — в материале NEWS.ru.

Как в Кремле объяснили назначение Дюмина в Госсовет

«Назначить секретарем Госсовета РФ помощника президента РФ Дюмина А. Г.», — такой указ появился накануне утром на сайте Кремля. «Это связано с ротационными процессами», — пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что до назначения Дюмина пост секретаря Госсовета занимал Игорь Левитин, советник президента, министр транспорта России в 2004–2013 годах.

«Левитин поменял сейчас свою область кураторства. Он занимается чуть-чуть другими вопросами. Это транспортный коридор „Север — Юг“», — рассказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Левитин продолжит работу в Госсовете. В частности, он фигурировал в списке участников расширенного заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного совета, состоявшегося накануне.

В середине мая Путин назначил Дюмина своим помощником, поручив ему курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса и спорта. Генерал руководил Тульской областью с 2016 года. Выступая с прощальной речью на церемонии представления нового главы региона, он не смог сдержать слез и отвернулся, чтобы их смахнуть. Вернувшись к трибуне, Дюмин пошутил, что у него аллергия. Он добавил, что Тульская область навсегда останется в его сердце.

Чем занимается Госсовет

Хотя Государственный совет носит громкое название и упоминается в поправках к Конституции РФ 2020 года, у него скромные полномочия. Это консультативный орган, который состоит в основном из губернаторов, назначаемых в его состав президентом. Участники Госсовета, как правило, регулярно меняются. Они обсуждают с Путиным насущные вопросы в ходе совещаний, по итогам которых глава государства поручает разработать тот или иной законопроект.

Фото: Kremlin.ru Алексей Дюмин

Депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ) заявил, что работа Госсовета несколько оживится из-за возраста нового секретаря. «Фундаментально вряд ли что-то изменится, потому что задача секретаря Госсовета — подготовить материалы к повестке и работу экспертных групп, которые готовят заседания. Может быть, станет больше энергии. Дюмин моложе предыдущего секретаря, и он как бы с пылу с жару. К тому же он бывший губернатор», — высказал мнение парламентарий.

Коломейцев добавил, что у Дюмина есть опыт управления областью, поэтому он «более обостренно» воспринимает вопросы региональной политики.

Депутат отметил, что в числе первоочередных задач Госсовета — реализация всех национальных проектов, которые были перечислены в указе президента от 7 мая 2024 года. По мнению Коломейцева, цель Дюмина — найти алгоритм решения этих вопросов.

Депутат Госдумы, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев заявил в беседе с NEWS.ru, что Госсовет упоминается в Конституции РФ и, по сути, превращается из консультационного органа в официальный. На этом настаивал президент, когда обсуждались поправки к Основному закону в 2020 году, отметил он.

«Назначение Дюмина подчеркивает, с каким вниманием относятся к Госсовету в высших эшелонах власти. Новый президентский помощник со своей энергией и целеустремленностью непременно вдохнет новую жизнь в это собрание, придаст ему новый смысл. Почти наверняка усилится координация между регионами. По идее, ради этого Госсовет и задумывался», — сказал Журавлев.

Фото: Kremlin.ru

Какие у Дюмина шансы стать преемником Путина

Из трех сфер, которые курирует Дюмин, Госсовет наиболее перспективен, отметил в беседе с NEWS.ru политолог Михаил Виноградов. По его словам, многое зависит от внутренней мотивации нового секретаря.

«В пользу перспектив Дюмина — напористость и результативность, позволившие ему стать одним из главных губернаторов-тяжеловесов. Хотя до его прихода Тульскую область не считали ключевым регионом. При этом ограничителем остается история Госсовета, от которого, как и от Счетной палаты, периодически многого ожидали, но результата не было», — высказал мнение Виноградов.

Профессор НИУ ВШЭ политолог Марат Баширов предположил, что после назначения Дюмина будет пересмотрена внутренняя структура Госсовета. «Госсовет начинает работать так, как задумано Конституцией. То есть это расширение правительства при выработке определенных политик внутри страны», — написал он в Telegram-канале.

Госсовет в пределах своей компетенции участвует в разработке стратегических задач, целей внутренней и внешней политики в области социально-экономического развития, добавил профессор.

Политолог Сергей Марков дал более смелый прогноз по поводу перспектив бывшего губернатора Тульской области. «Элита России взбудоражена назначением Дюмина секретарем Госсовета. Это считается подтверждением того, что Дюмин — будущий президент России, по выбору Путина. Такие слухи шли уже давно. Дюмин — из охраны Путина, из офицеров спецслужб», — высказал мнение Марков в Telegram-канале.

Политолог подчеркнул, что новый секретарь Госсовета качественно отработал на своей предыдущей должности в Тульской области и теперь будет курировать ключевых представителей элиты на федеральном уровне.

В свою очередь депутат Коломейцев в разговоре с NEWS.ru призвал не спешить с подобными прогнозами. Он высказал мнение, что статус преемника опасен.

«Преемниками уже человек пять называли. Чем раньше назовут, тем, по византийской схеме, раньше его съедят. Преемник может появиться как черт из табакерки, вы даже удивитесь», — высказал мнение парламентарий.

Фото: Kremlin.ru Алексей Дюмин и Владимир Путин

Послужной список Дюмина: от спецназовца до «будущего президента»

Будущий Герой Российской Федерации Дюмин родился в Курске в 1972 году. Его отец генерал Геннадий Дюмин возглавлял 4-е управление главного военно-медицинского управления Минобороны России. В 1990-х Дюмин-старший входил в окружение главы военного ведомства Павла Грачева.

В 1994 году Дюмин-младший окончил Воронежское высшее военно-инженерное училище радиоэлектроники (ВВИУРЭ) и перевелся в военную часть в Подмосковье. С 1996-го по 2013-й он работал в Федеральной службе охраны (ФСО). Сначала служил в подразделении, которое обеспечивает связь первых лиц государства, позднее отвечал за личную безопасность президента.

В 2009-м Дюмин с отличием окончил РАНХиГС и получил степень кандидата политических наук. Четыре года спустя он был назначен замначальника главного управления Генштаба ВС РФ, командовал Силами специальных операций ВС РФ. В 2015-м Дюмин стал первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками РФ. С декабря 2015 года по февраль 2016-го он занимал должность заместителя министра обороны России.

Затем Дюмин перешел на гражданскую службу. С 2016 по 2024 год он занимал пост губернатора Тульской области. В 2017-м в коридорах власти появились слухи о возможном выдвижении его кандидатуры на президентских выборах. Тогда фонд «Петербургская политика», которым руководит политолог Михаил Виноградов, составил рейтинг топ-чиновников, способных стать преемниками главы РФ. Дюмин занял третье место, уступив Дмитрию Медведеву и Сергею Собянину. Но выдвижения не случилось.

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