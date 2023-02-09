«Надеюсь, вы оговорились»: Путин вогнал в краску единоросса Путин назвал Россию лучшей страной в мире

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал гендиректора АНО «Агентство развития профессионального мастерства», члена партии «Единая Россия» Роберта Уразова во время заседания наблюдательного совета организации. Выступая с докладом, глава агентства использовал словосочетание «лучшие страны в мире», не упомянув в их числе Россию.

Я обратил внимание вот на что, Вы, когда сейчас говорили, сказали вот какую фразу: «В других странах, лучших в мире...». И дальше пошли по тексту. Лучшая в мире страна — это Россия. Надеюсь, что вы оговорились просто. Но, правда, нам есть над чем работать. А для того, чтобы работать эффективно, нам нужны, безусловно, кадры самой высшей квалификации, — заявил Путин.

Уразов с 2014 года возглавляет агентство развития профессионального мастерства WorldSkills. Ранее он работал в Пенсионном фонде Татарстана и в Минтруде республики. Имеет высшее образование по менеджерской специальности.

На этой же встрече Путин заявлял, что большинство иностранных компаний, ушедших из России под давлением своих властей, терпят колоссальные убытки. Он принял их выбор и пожелал всего доброго.