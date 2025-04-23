«Набор абсурдных тезисов»: Захарова раскритиковала Сикорского за слова о РФ Захарова посчитала абсурдными высказывания главы МИД Польши о территориях России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Высказывания главы дипведомства Польши Радослава Сикорского о российских территориях являются набором абсурдных тезисов, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС. Особенно это касается слов политика о Владивостоке.

Классический пример, когда человек спорит сам с собой, ожесточенно спорит и надеется победить «оппонента». Набор абсурдных тезисов, — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что Сикорскому нужно уделить внимание другим вопросам. Например, теме о принадлежности Гренландии или нестабильной ситуации в Новой Каледонии из-за спорных действий Франции.

Польша, напомнила Захарова, является членом НАТО, поэтому направить свои усилия должна на нарушение прав человека в Прибалтике или на обрушение экономики Германии. Россия волновать европейскую страну не должна.

Без польского МИД в этих вопросах натовцы не разберутся. Как решит все проблемы НАТО, сразу пусть берется за ЕС, — пошутила Захарова.

Ранее Сикорский заявил, что РФ должна беспокоиться о том, сможет ли удержать Хайсенвай — китайское название Владивостока. По данным ряда СМИ, политик намеренно использовал это слово, чтобы задеть РФ и ее президента Владимира Путина.