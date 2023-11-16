Набиуллина рассказала, как растут цены на новостройки Набиуллина: цены на новостройки в России выросли за три года почти вдвое

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на новостройки в среднем по России за три года выросли на 90%, то есть практически удвоились, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме. По ее словам, это в два раза выше темпов роста зарплат за те же три года, передает ТАСС.

В среднем по стране цены на новостройки за три года выросли на 90%. То есть практически удвоились, это в два раза больше, чем рост той же зарплаты за те же три года, — сказала Набиуллина.

Она добавила, что рост стоимости жилья провоцирует то, что люди стали больше брать кредитов. По ее словам, кредитование увеличилось на 32% в годовом выражении. То есть за 12 месяцев ипотечный портфель вырос на треть, сообщила Набиуллина.

Эксперты Российской гильдии риелторов ранее заявили, что повышенный интерес россиян к льготной ипотеке стал основной причиной роста цен на жилье в 2023 году. По данным объединения, стоимость квартир начала увеличиваться во второй половине года.

Брокер Елена Молокова ранее рассказала, что стоимость аренды сегодня в два раза ниже, чем платеж по ипотеке. По ее словам, такая ситуация сложилась из-за роста цен на недвижимость. При этом собственное жилье эксперт называет более надежным вариантом.