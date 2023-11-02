Эксперты рассказали, что стоит за ростом цен на квартиры MK.RU: всплеск интереса к льготной ипотеке стал причиной роста цен на жилье в РФ

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Цены на квартиры вновь начали расти из-за высокого спроса на покупку жилья, что стало следствием повышенного интереса к льготной ипотеке, пишет MK.RU со ссылкой на Российскую гильдию риэлторов. Первые шесть месяцев 2023 года на первичном рынке недвижимости было затишье, но в последнее время стоимость квартир снова начала резко увеличиваться.

Застройщики стали смелее и из-за всплеска интереса к программе льготной ипотеки, которая может завершиться в следующем году. Растет спрос — значит, можно увеличивать цены, — считает эксперт сервиса по поиску недвижимости «Циан».

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал, что самая показательная ситуация наблюдается в регионах, где находятся предприятия топливного-энергетического комплекса и оборонной сферы. Там цены на приобретение недвижимости и ставки аренды растут опережающими темпами.

Эксперт отмечает, что в сентябре-октябре в городах с развитой оборонной промышленностью в два-три раза увеличилось количество сделок, совершаемых без ипотечного кредитования.

Ипотека, кстати, в этих регионах тоже приросла. Доходы населения в определенных сегментах растут, и этот фактор сразу отражается на рынке недвижимости, — добавил Апрелев.

В свою очередь, снижение цен на недвижимость ожидается лишь после Нового года. Такой прогноз будет актуален при сохранении высокой ключевой ставки, говорил Апрелев.