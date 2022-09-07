«На историческом минимуме»: Путин о безработице в России Путин: безработица в России находится на уровне 4%

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума-2022

Безработица в России находится на уровне 4%, заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По его словам, это исторический минимум для государства, передает РБК.

Уровень безработицы находится на историческом минимуме — меньше 4% <...> В сегодняшних условиях это очень серьезное достижение, — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что на рынке труда по-прежнему сохраняются риски. В этой связи государство будет держать ситуацию под контролем, подчеркнул президент.

По мнению российского лидера, в целом экономическая ситуация стабилизировалась, но в то же время есть проблемы в ряде отраслей и регионов, на отдельных предприятиях в стране. В частности, речь идет о тех, кто был завязан на поставках из Европы или поставляли туда свою продукцию, отметил глава государства.

Путин также добавил, что со второй половины мая рост цен в России остановился. По словам главы государства, инфляция в настоящее время находится на нуле, а по итогам года планируется достичь показателя не более 12%.

Также в ходе выступления президент спрогнозировал, что в следующем, 2023 году, России удастся вернуться к целевому показателю 4%. По словам экспертов, ожидается, что инфляция составит 5–6%, отметил Путин.