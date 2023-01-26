Депутат пожаловался на Егора Крида в прокуратуру из-за пиара в школе Депутат Кузнецов пожаловался на Егора Крида в прокуратуру из-за рекламы концертов в школе

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов обратился в прокуратуру с заявлением на российского певца Егора Крида из-за его рекламы концертов и Telegram-канала в школах Москвы и Петербурга. Копия обращения появилась в распоряжении NEWS.ru. В своем заявлении депутат указал, что в методических рекомендациях к одному из уроков «Разговоров о важном» было прикреплено видеообращение артиста с рекламой. По словам Кузнецова, в Telegram-канале исполнителя содержится ненормативная лексика. Депутат отметил, что методические рекомендации с рекламой Крида предлагается использовать для учащихся с 1-го по 11-ый классы.

23 января темой занятия «Разговоров о важном» была заявлена «Медиаграмотность и цифровая гигиена». В качестве методического материала к занятиям по этой теме приложено видеообращение автора-исполнителя Егора Крида...В конце своего рассказа о киберпреступлениях в интернете, Е.Крид осуществляет прямую рекламу своего Telegram-канала и планирующихся в сентября 2023 года концертов в Москве и Санкт-Петербурге и приглашает на них школьников, — указано в сообщении.

Также Кузнецов отметил, что концерты Крида проводятся под маркировкой 12+ и информация о них не может распространяться среди школьников с 1-ый по 6-ой классы. Депутат призвал убрать информацию не соответствующую законам и школьным стандартам из образовательных программ.

Ранее Telegram-канал «Московские новости» сообщили, что студентка МГИМО испортила свою репутацию, решившись сфотографироваться обнаженной во время кастинга якобы на съемках клипа Егора Крида. После этого с неизвестных номеров ей стали поступать угрозы слить интимные фото в Сеть.

Студентка зарегистрировалась в специальном приложении, где ей пришло предложение принять участие в одном из кастингов. Девушка ничего не заподозрила, поскольку на аватарке написавшего аккаунта стояло фото молодого человека с Кридом.

На самом кастинге ей предложили раздеться, чтобы удостовериться в идеальной фигуре, и сняли это на видео. Через несколько дней девушке с разных номеров стали поступать угрозы и требования перевести 15 тысяч рублей. Студентка не согласилась, после чего видео начали рассылать ее друзьям во «ВКонтакте».