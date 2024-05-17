«Каждый божий день»: Путин дал совет, как побороть лень Путин: мы все ленивы, но нужно трудиться каждый день и не жалеть себя

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент Владимир Путин на встрече со студентами и педагогами в Харбинском политехническом университете заявил, что человек по своей природе ленив, но нельзя себя жалеть, нужно трудиться и заниматься спортом. Глава государства подчеркнул, что это надо делать каждый день, чтобы все вошло в привычку, передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Мы все, сидящие в этом зале, я, все-все — ленивые люди. Люди вообще все ленивые. Нужно избавиться от лени. Вставать утром, сразу приступать к спортивным занятиям. Если не удается, то нужно выстроить график таким образом, чтобы обязательно каждый день какое-то время было посвящено спорту. Каждый божий день, — пояснил он.

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Российский лидер добавил, что со временем занятия спортом войдут в привычку и без них уже будет сложно представить свою жизнь. По его словам, в данном вопросе нельзя себя жалеть, поскольку это приведет к постепенной стагнации.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России достигнут исторический минимум уровня безработицы, ее показатели опустились до 2,9–2,8%. Как подчеркнул глава государства, такие результаты в основном стали возможны благодаря проводимой экономической политике.