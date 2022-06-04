«Мы их щелкаем как орехи»: Путин о решении США направить вооружение Киеву

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение США поставить Украине новое вооружение. По словам главы государства, российские ПВО «щелкают их как орехи», передает Россия 1.

Их наши системы ПВО щелкают как орехи, — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, Вооружённые силы России вывели из строя «десятки» единиц военной техники иностранного производства.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Киеву военной и гуманитарной помощи на сумму в $40 млрд. В ближайшее время Украина должна получить передовые системы вооружения, в частности артиллерию дальнего действия.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный и политический аналитик Константин Сивков заявил, что «не понимает истерику», связанную с поставками этой РСЗО Украине, и напомнил, что у Украины уже есть системы, намного превосходящие HIMARS. Речь идёт об РСЗО «Смерч» с дальностью стрельбы в 70 километров и боевой частью в 250 кг, тогда как у HIMARS в нынешней комплектации дальность стрельбы фактически составит до 40 километров, боевая часть — около 100 кг.