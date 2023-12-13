МВД России впервые лишило гражданства за преступление МВД России за хранение наркотиков лишило двух человек приобретенного гражданства

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МВД России впервые лишило приобретенного гражданства России двух человек, осужденных по статье о приобретении и хранении наркотиков, сообщает ведомственная пресс-служба. Российские паспорта были изъяты согласно вступившему в силу 26 октября 2023 года закону «О гражданстве РФ № 138-ФЗ от 28.04.2023». В МВД уточнили, что у осужденных были изъяты свертки с синтетическим наркотиком.

Оба привлечены к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 228 УК РФ и осуждены в соответствии с действующим законодательством. Помимо этого, в отношении данных мужчин вынесены решения о прекращении гражданства РФ. Действующие российские паспорта у них изъяты, — говорится в сообщении.

22 ноября президент Владимир Путин подписал указ о новых положениях рассмотрения вопросов гражданства России. Прием в него в исключительном порядке сохраняется в ведении президента. Остальные вопросы переходят к МВД и МИД России. При этом указ расширяет полномочия главы государства по определению категорий лиц, которые могут претендовать на упрощенное приобретение гражданства.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил лишать гражданства иностранцев, получивших российский паспорт и уклоняющихся от воинской службы. При этом он назвал авторитетным вопрос о направлении натурализованных граждан на СВО.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.