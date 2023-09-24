МВД поддержало идею ограничить стоянку такси МВД поддержало идею ограничить стоянку такси в жилой зоне

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Министерство внутренних дел России поддержало предложение вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова запретить длительную парковку и стоянку такси в жилой зоне, сообщает РИА Новости. Ранее депутат обращался в ведомство с идеей ограничить возможное время пребывания автомобилей такси в жилой зоне до 30 минут. Начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаил Черников в ответном письме подчеркнул, что проект требует совместной проработки с заинтересованными органами.

Ваша инициатива концептуально поддерживается, однако требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти, — говорится в письме Черникова.

Ранее первый зампред комитета по контролю Госдумы, замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев заявил, что в России отсутствует единый профессиональный стандарт в сфере такси и ситуацию необходимо исправлять. По его словам, в единый свод правил для водителей нужно включить опрятный внешний вид и отсутствие неприятных запахов в салоне автомобиля. Он добавил, что в стандарт можно также включить требование по знанию города и умению работать в нем без навигаторов.