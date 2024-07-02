Муфтият Дагестана высказался о всеобщем запрете никаба Муфтият Дагестана отказался вводить всеобщий запрет никаба

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Отдел фетв Муфтията Дагестана со ссылкой на своего руководителя Ахмед-Хаджи Исаева сообщил в Telegram-канале, что после изучения шиитских текстов не нашел достаточных оснований для всеобщего запрета никаба. Муфтият признал, что в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на ношение никаба. Безопасности общества в исламе отводится первостепенное значение.

Однако данный запрет должен быть продиктован исключительно внешними факторами и нести временный характер. Примеров подобной практике в Исламе достаточно, — говорится в публикации муфтията.

Итоговое решение муфтията Дагестана о локальном запрете на ношение никаба будет вынесено после приведения примеров таких случаев, прописанных в шариате, заммуфтия республики, передает РИА Новости.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов выступил против ношения никаба и отметил, что эта одежда не свойственна народам Кавказа. По его словам, такая одежда дает мужчинам возможность скрываться, а женщинам проносить запрещенные предметы.

Никабы еще не применялись во время совершения терактов в России, но они являются потенциальной опасностью, заявлял ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. По его мнению, в РФ стоит запретить эти мусульманские головные уборы, чтобы остановить исламистское подполье.

Запрещать никабы в России нецелесообразно, потому что преступники практически не используют их при совершении террористических актов, указывала доцент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Себила Саламова. По ее мнению, если такие случаи есть, то их единицы.