«Можно и нужно»: в ГД высказались о дополнительных льготах для бойцов СВО Депутат Нилов: нужно вводить дополнительные меры поддержки бойцам СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Создавать для бойцов специальной военной операции на Украине дополнительные льготы можно и нужно, уверен председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В беседе с NEWS.ru он отметил, что на приграничных территориях недавно подняли вопрос о присвоении статуса ветерана боевых действий инспекторам труда.

Я как представитель социального комитета всегда считаю, что дополнительные меры социальной поддержки, которые в том числе не требуют каких-либо финансовых затрат, нужно и можно вводить. Инспекторы [труда] из приграничных территорий подняли вопрос о том, чтобы у них было право на присвоение статуса ветерана боевых действий, — пояснил Нилов.

Депутат подчеркнул, что они работают в условиях риска и выезжают на объекты, которые подвергаются обстрелам. Парламентарий добавил, что при назначении льгот необходимо придерживаться политики адресности и нуждаемости.

Они работают в условиях риска, также рискуют жизнью, выезжают на объекты, которые подвергаются обстрелу. Также в приграничных регионах требуются меры дополнительной поддержки, — заключил Нилов.

Депутат Госдумы Владимир Гутенев ранее заявил, что предоставление льгот сотрудникам ОПК положительно скажется на привлечении кадрового потенциала. Речь идет о предоставлении специализированной программы льготной ипотеки.