Москва передала предложения для мира между Баку и Ереваном Захарова: Москва оказывает комплексное содействие нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Москва оказывает комплексное содействие нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Обе страны являются близкими для России государствами, заявила представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. Она отметила, что всеобъемлющие предложения Москвы переданы Баку и Еревану. Также Захарова напомнила о поездках спецпредставителя российского внешнеполитического ведомства Игоря Ховаева в регион, в частности в сентябре.

Те, кто пытается усомниться в нашей роли или сказать о нашем бездействии, мне кажется, выдают желаемое за действительное. Мы занимаемся практической работой, делаем это не под какую-то дату или красивый формат, а так, чтобы закреплять конкретными результатами. Мы не занимаемся специальной рекламной деятельностью, под которой ничего нет, а, наоборот, рассказываем о том, что удалось сделать. Принимая во внимание высокую чувствительность тематики мирного договора, считаем нецелесообразным публично комментировать детали переговоров, — сказала Захарова.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил оптимизм в отношении мирного процесса в регионе. В Баку надеются на то, что подготовка мирного договора с Ереваном не займет много времени. При этом он отметил, что Армения в течение 28 лет не стремилась прийти к соглашению в ходе переговоров по карабахскому урегулированию.

Алиев призвал Ереван воздержаться от такой политики, отметив, что «если это выбор Армении, то, значит, они совершают еще одну серьезную ошибку».