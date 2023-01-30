Москва готова к отсутствию договора по СНВ с США после 2026 года Замглавы МИД Рябков: Москва готова к отсутствию договора по ДСНВ с США после 2026 года

Фото: Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press

Москва готова к отсутствию соглашения с США по контролю над вооружениями после 2026 года, когда истечет срок Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, такой сценарий может реализоваться по вине Вашингтона, в то время как Москва хотела бы начать работу над новым уравнением безопасности, в котором учитывались бы все факторы, влияющие на стратегическую стабильность.

Все последние годы мы наблюдали со стороны Вашингтона довольно продуманный, <...> демонтаж важнейших звеньев, элементов всей конструкции контроля над вооружениями, в том числе и многостороннего характера <...> Мы к такому сценарию готовы. Мы его просчитываем, в том числе с точки зрения последствий для того, как и в каком разрезе нам надо будет фокусированно работать над гарантированным обеспечением нашей безопасности, — пояснилРябков.

Ранее дипломат отметил, что диалог между Москвой и Вашингтоном о контроле над вооружениями оказался замороженным после начала спецоперации РФ на Украине. По его словам, возобновление диалога зависит от того, какие действия предпримут США в контексте событий на Украине.

До этого начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что полноценно действуют не все механизмы ДСНВ. В конце декабря 2022 года он связал это с последствиями ковидных ограничений, а также с санкциями на любые контакты по военной линии. Герасимов добавил, что фактический развал системы контроля над вооружениями, сложившейся в предыдущие десятилетия, стал результатом действий Запада.