МО РФ рассказало о подвиге военного, попавшего под минометный обстрел ВСУ МО РФ рассказало о подвиге младшего сержанта Шубина, попавшего под обстрел ВСУ

Фото: МО РФ

Младший сержант российской армии Егор Шубин во время ожесточенного боя на Южно-Донецком направлении в зоне СВО сумел самостоятельно определить позиции ВСУ и передать их в опорный пункт, рассказал начальник пресс-службы группировки «Восток» Олег Чехов. По его словам, Шубин передавал данные в тот момент, когда противник вел по нему минометный обстрел. Все координаты были получены, о состоянии российского военного информации нет.

Оператор расчета станции артиллерийской разведки танковой бригады группировки младший сержант Егор Шубин в составе подразделения выполнял задачи по выявлению позиций артиллерии противника на одном из участков Южно-Донецкого направления. В ходе одного из боев, несмотря на непрекращающийся минометный обстрел украинских войск, младшему сержанту Шубину удалось лично определить координаты артиллерийских орудий ВСУ и передать информацию об их местоположении на командный пункт, — рассказал представитель Минобороны России.

Он отметил, что российские военные воспользовались информацией, которую передал младший сержант Шубин, и ударили по объектам ВСУ. Все они были поражены артиллерией, заключил Чехов.

Ранее стало известно, что экипаж танка «Алеша» представлен министром обороны РФ Сергеем Шойгу к присвоению звания Героев России.

Видео с кадрами боя танкистов с превосходящими силами противника распространилось в Сети 29 июля. Российские танкисты уничтожили два танка ВСУ и шесть БТР. Кроме того, танкисты еще около 40 минут прикрывали мотострелковые подразделения, а также спасли экипаж другого танка, который был подбит украинскими военными. По данным Минобороны, всего в ходе боя ВСУ потеряли более 100 военных убитыми и ранеными.