МО РФ показало, как расчет «Тюльпана» разбомбил укрепленные позиции ВСУ Минобороны: расчет «Тюльпана» разбомбил укрепленные позиции ВСУ под Купянском

Фото: МО РФ

Расчет самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» группировки войск «Запад» накрыл огнем укрепленные позиции Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщили ТАСС в Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, опубликовавшего кадры боевой работы расчета, противник понес серьезные потери.

Целей две. Удаление — 5 и 7 км. На каждую по две мины — не больше. Находиться на огневой «Тюльпан» может всего несколько минут. Критически близкое расстояние к линии боевого соприкосновения, — рассказали в Минобороны РФ.

Расчет «Тюльпана» выдвигался на неподготовленную огневую позицию, чтобы прикрыть действия войск на передовой. Поразить опорные пункты ВСУ удалось точным беглым огнем.

Преимуществом «Тюльпана» в оборонном ведомстве назвали в первую очередь его мощность — 240 мм. Российский самоходный миномет является самым мощным подобным оружием в мире. Он пробивает бетонные сооружения, блиндажи, укрепрайоны, рассказал старший офицер батареи с позывным Ирбис. При этом минометчики не подсчитывают количество уничтоженных объектов ВСУ, поскольку не хотят устраивать состязание между расчетами.

Ранее начальник пресс-центра российской группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что она отразила контратаки ВСУ на Купянском направлении. Офицер отметил, что также сорваны попытки провести ротацию солдат из 43-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. По его словам, в завязавшейся контрбатарейной борьбе российские артиллеристы уничтожили 122-миллиметровую САУ 2С1 «Гвоздика» и минометный расчет противника.