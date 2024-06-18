Мишустин распределил федеральные проекты между вице-премьерами Мишустин распределил кураторство федеральных проектов между вице-премьерами

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей по кураторству федеральных проектов между вице-премьерами, сказано в Telegram-канале правительства РФ. Отмечается, что это позволит организовать эффективную работу по выполнению поручений президента Владимира Путина.

Согласно сообщению, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко возьмет на себя 14 федпроектов, относящихся к национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации», среди которых «Информационная инфраструктура», «Цифровые технологии» и «Искусственный интеллект». Отвечающий за транспортный блок Виталий Савельев будет курировать проекты из нацпрограммы «Беспилотные авиационные системы», например, «Кадры для беспилотных авиационных систем» и «Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем».

Вице-премьер Марат Хуснуллин возьмет под свою ответственность проекты по постройке автотрасс международного транспортного коридора Европа — Западный Китай и по развитию железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, а также направленные на реинжиниринг правил промышленного строительства. Зампред кабмина Дмитрий Чернышенко будет курировать «Профессионалитет» по направлению «Социальная сфера».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Леонида Горнина первым заместителем министра обороны России. Анна Цивилева, Олег Савельев и Павел Фрадков стали замглавы военного ведомства. Согласно указу, Савельев также возглавит аппарат Минобороны РФ. В связи с новыми постами всех освободили от занимаемых прежде должностей.