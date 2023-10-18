Мишустин назначил нового замглавы Минцифры Мишустин назначил Дмитрия Угнивенко на должность замглавы Минцифры

Фото: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Дмитрий Угнивенко

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на пост нового замглавы Минцифры Дмитрия Угнивенко, сообщает ТАСС со ссылкой на указ. Ранее чиновник занимал должность директора департамента реализации инфраструктурных проектов ведомства.

Назначить Угнивенко Дмитрия Константиновича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, — говорится в документе, подписанном Мишустиным.

В сентябре Мишустин освободил от должности главы Росавиации Александра Нерадько и назначил на его место Дмитрия Ядрова. Ранее он занимал разные должности в Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ, а в 2019 году перешел в Росавиацию, где координировал организацию использования воздушного движения.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров ранее заявил, что первый зампредседателя холдинга ВТБ Андрей Пучков был назначен на новую должность. Он стал генеральным директором АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК). Мантуров выразил надежду на то, что богатый опыт Пучкова поможет стабилизации состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга.