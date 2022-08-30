Мишустин назначил нового главу Росморречфлота Мишустин назначил Джиоева новым главой Росморречфлота

Фото: dzhioevy.ru

Захарий Джиоев

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Захария Джиоева новым главой Росморречфлота, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. Отмечается, что он заменит Андрея Лаврищева в связи с его выходом на пенсию.

Руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) стал Захарий Джиоев. Распоряжение о его назначении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Андрей Лаврищев освобождён от этой должности в связи с выходом на пенсию, — говорится в сообщении пресс-службы.

Захарий Джиоев с 2005 по 2010 год занимал различные руководящие должности на крупных производственных предприятиях в области машиностроения и самолетостроения, позднее был переведен в Управление экономики и финансов Федерального агентства морского и речного транспорта. В 2019 году Джиоев занял пост замглавы Росморречфлота.

Накануне Мишустин назначил Владислава Жданова руководителем публично-правовой компании «Роскадастр». Закон о создании Роскадастра был принят в 2021 году. Организация будет вносить в Единый государственный реестр объектов недвижимости (ЕГРН) сведения о границах, заниматься геодезическими и картографическими работами, создавать государственные топографические карты и топографические планы. Кроме того, она станет оператором информационных систем Росреестра.