Мишустин назначил главу Роскадастра Мишустин назначил главой Роскадастра Владислава Жданова

Фото: Пресс-служба правительства РФ

Михаил Мишустин

Руководителем публично-правовой компании «Роскадастр» назначен Владислав Жданов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства России.

Жданов в 2015–2018 годах был вице-президентом АК АЛРОСА, затем некоторое время работал в качестве советника гендиректора РЖД. В декабре 2021 года он возглавил ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра».

Закон о создании Роскадастра был принят в 2021 году. Организация будет вносить в Единый государственный реестр объектов недвижимости (ЕГРН) сведения о границах, заниматься геодезическими и картографическими работами, создавать государственные топографические карты и топографические планы. Кроме того, она станет оператором информационных систем Росреестра.

Фактически речь идет о создании системы «одного окна» для всех пользователей пространственно-картографических данных. Это сократит сроки оказания услуг Росреестра и повысит эффективность использования земельных ресурсов, отметили в кабмине.

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет Роскадастра возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Эту должность он будет занимать в течение пяти лет. В наблюдательный совет также вошли глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, председатель думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов и руководитель Росреестра Олег Скуфинский.