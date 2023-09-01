Миронов рассказал, нужно ли вводить в России налоги на нужды СВО Миронов: в России не нужно вводить специальные налоги на нужды СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специальные налоги на нужды военной операции в России вводить не нужно, заявил в беседе с NEWS.ru лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, сейчас Россия успешно справляется с задачами СВО и дополнительные налоги с граждан брать не следует. При этом он призвал менять налоговую систему в стране таким образом, чтобы отечественные предприниматели могли развивать собственное производство товаров.

Никакие специальные налоги на нужды СВО России не нужны, страна и так справляется с задачами специальной военной операции. Другое дело, что независимо от СВО нам нужен кардинальный пересмотр всей налоговой системы. Нам нужно отходить от тех монетарно-либеральных подходов, которым до сих пор следует финансово-экономический кабмин. Нужно перестраивать налоговую систему так, чтобы поощрять развитие собственного производства, промышленности, а не монополии и сырьевой сектор, — считает Миронов.

В частности, он предложил отменить «налоговый маневр» и возврат НДС экспортерам сырья. Также депутат призвал снизить НДС на 2–5% для предприятий обрабатывающей промышленности, которые активно инвестируют в производство. Кроме этого, он предложил расширить прогрессивную шкалу НДФЛ, повысив налог для сверхбогатых и отменив его для малоимущих.

По мнению Миронова, «небольшие потери» бюджета быстро компенсируются за счет налоговых поступлений, а приток инвестиций увеличится в 1,7 раза.

Весной 2023 года первый зампред фракции «Справедливая России» Олег Нилов призвал повысить на 2–3% налог на доходы физических лиц — мужчин моложе 45 лет. Как заявил депутат, средства пойдут на нужды армии и позволят, в частности, существенно увеличить финансирование каждого участника специальной военной операции (СВО).

По мнению Нилова, надо обязать всех мужчин моложе 45 лет платить «военный налог», так как в России есть много миллионов невоеннообязанных мужчин, не прошедших службу по разным причинам. Те, кто не служил по состоянию здоровья, от такого сбора будут освобождены. Но предложение Нилова не заинтересовало других депутатов Государственной думы.