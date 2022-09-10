Миронов предложил отменить салют в честь Дня Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов в «Одноклассниках» призвал отменить праздничный салют по случаю 875-летия Москвы. Он отметил, что со времен Великой Отечественной войны салют ассоциируется с полной победой или освобождением. По его мнению, РФ в ходе спецоперации уже удалось освободить много территории, но окончательная победа пока не достигнута, по этой причине, фейерверк необходимо отложить.

Намеченный на сегодняшний вечер праздничный салют по случаю 875-летия Москвы необходимо отменить, — написал Миронов.

10 сентября президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи открыл колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ. Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин связались с ВДНХ из концертного зала «Зарядье», где проходит праздничный концерт в честь Дня города.

Также в этот день Путин и Собянин приняли участие в церемонии открытия участка Московского скоростного диаметра (МСД) от Дмитровского до Ярославского шоссе.