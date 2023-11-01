Минздрав раскрыл данные об отравившихся в Подмосковье кадетах Минздрав: 19 человек госпитализировали после отравления в кадетской школе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате массового отравления детей в кадетской школе-интернате, расположенной в подмосковных Луховицах, за медпомощью обратились 22 человека, 19 из них потребовалась госпитализация, сообщили NEWS.ru в подмосковном Минздраве. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, уточнили в ведомстве.

За медицинской помощью обратилось 22 ребенка. Трое из них осмотрены медиками на месте и отказались от дальнейшей госпитализации, еще 19 доставлены в медучреждения, подведомственные Минздраву Московской области, — сообщили в пресс-службе Минздрава.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту произошедшего в учебном заведении. Предварительной причиной отравления стала ротавирусная инфекция. Следователи намерены допросить воспитанников интерната, а также его руководство.

Telegram-канала SHOT писал, что пострадавшими числятся 20 кадетов Дединовской школы, на базе которой действует интернат «Орел». Дети жаловались на высокую температуру, тошноту и рвоту. С подозрением на ротавирусную инфекцию были отправлены в две разные больницы 20 мальчиков в возрасте от 11 до 15 лет.

Ранее глава Республики Тыва Владислав Ховалыг сообщил, что от 45 человек из школы Кызыла были получены жалобы на острую кишечную инфекцию. Пятерых учащихся госпитализировали. Ситуацию взял под контроль Роспотребнадзор.