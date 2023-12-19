В России планируют поменять правила взыскания долгов Mash: Минюст отменит арест имущества россиян за долги до 30 тысяч рублей

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Минюст России может отменить арест имущества россиян при долгах до 30 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, такие суммы смогут списывать только с заработной платы или с денежных счетов в банках.

Поправки, подготовленные Минюстом, также предполагают, что сначала под взыскание пойдут средства должников на рублевых счетах. Только в последнюю очередь под арест будут идти депозиты и вклады в драгоценных металлах.

Также планируется более строго регулировать работу приставов. Их действия должны будут быть соразмерны долгу, который подлежит взысканию.

Работа над проектом продолжается. Ожидается, что изменения вступят в силу с 2025 года.

Ранее петербургский депутат Андрей Рябоконь призвал запретить дистанционное оформление онлайн-кредитов. По его мнению, закон «О потребительском кредите» следует дополнить статьей о необходимости собственноручно подписывать кредитный договор. Рябоконь считает, что это защитит людей от необдуманных поступков и мошеннических схем.

Юрист Антон Палюлин сообщал, что по действующим законам у должников не могут забрать единственное жилье, если оно не в ипотеке. Кроме того, под взыскание не подпадают вещи общей стоимостью до 10 тысяч рублей.