Минтруд подготовил проект о выплатах родителям пострадавших в СВО детей Минтруд подготовил проект о единовременных выплатах родителям детей, пострадавшим в СВО

Фото: Баранов Владимир/Global Look Press

Минтруд РФ подготовил проект о единовременных выплатах родителям детей, которые пострадали в ходе специальной военной операции на Украине. Размер выплаты составит 100 тысяч рублей, соответствующий приказ ведомства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минтрудом по поручению президента подготовлен проект указа о единовременных выплатах родителям детей, пострадавших в специальной военной операции. Документ размещен для общественного обсуждения, — подчеркивается в сообщении.

В указе отмечается, что на выплаты смогут рассчитывать семьи детей в возрасте до 18 лет, получивших ранение или травму в период с 24 февраля 2022 года и проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в регионах, которые прилегают к зоне проведения специальной военной операции. Речь идет о Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Республике Крым. Единовременную выплату назначат каждому пострадавшему ребенку.

Ранее в Российском союзе страховщиков (РСА) предупредили, что нормы полисов ОСАГО не распространяются на новые территории России до 1 января 2024 года, в связи с чем документ не будет действовать при объезде Крымского моста. Там подчеркнули, что сейчас ведется подготовка соответствующего законодательства об ОСАГО, до его вступления в силу полис не работает на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.