Россиян предупредили о нераспространении норм ОСАГО на новые территории РСА: при объезде Крымского моста по новым территориям ОСАГО не будет действовать

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Нормы полисов ОСАГО не распространяются на новые территории России до 1 января 2023 года, в связи с чем документ не будет действовать при объезде Крымского моста, предупредили в Российском союзе страховщиков (РСА). В ответ на запрос «Газеты.Ru» там подчеркнули, что сейчас ведется подготовка соответствующего законодательства об ОСАГО, до его вступления в силу полис не работает на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

В настоящее время ведется подготовка к запуску обязательной «автогражданки» на новых территориях. До вступления в силу законодательства об ОСАГО на новых территориях никакие нормы закона об ОСАГО на них распространяться не могут, — пояснили в РСА.

Автовладельцы, проживающие на новых территориях, сейчас должны оформлять ОСАГО только при выезде за их пределы. Туристов, которые едут в объезд в Крым, при этом предупреждают, что в случае ДТП они не получат выплаты по полису, так как авария не будет относится к страховому случаю.

Ранее стало известно, что после атаки украинских беспилотников по Крымскому мосту власти скорректировали правила проезда по транспортному сооружению. По мосту можно проехать поездом, а также на автомобиле. Водителям советуют ехать со скоростью не более 20 км/ч и держать дистанцию в 50 м.