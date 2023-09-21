Минспорт отказал WADA в выплате взносов на прежних условиях Минспорт отказался выплатить ежегодный взнос WADA в размере $1,2 млн

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В Минспорта России заявили, что отказываются вносить плату в рамках ежегодных взносов Всемирному антидопинговому агентству (WADA) на прежних условиях, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского ведомства. Согласно исполнительному комитету WADA, Россия должна была заплатить в 2023 году $1 267 023. Эта сумма рассчитана на основе шкалы взносов страны в Совет Европы, однако Россия 16 марта 2022 года завершила свое членство в европейской организации.

В соответствии с решением исполнительного комитета WADA в 2023 году ежегодный взнос РФ должен составить $1 267 023. Данный показатель рассчитан на основе шкалы взносов страны в Совет Европы, тогда как Россия 16 марта 2022 года прекратила свое членство в Совете Европы. В этой связи необходимо выработать механизм оплаты ежегодного взноса в WADA для стран, не являющихся членами континентальных организаций, в частности, Совета Европы, — говорится в сообщении.

В Минспорте подчеркнули, что в основе бюджета международного антидопингового агентства лежи Копенгагенская антидопинговая декларация 2003 года, которая не несет в себе юридических обязательств перед странами. Также отмечается, что российская сторона уже подняла вопрос о выработке формулы финансирования для стран, не входящих в Совет Европы.

Ранее сообщалось, что WADA может запретить французским спортсменам выступать на международных соревнованиях, а также перенести Олимпиаду из-за претензий, которые были предъявлены антидопинговому агентству Франции.

До этого сообщалось, что 72% жителей Франции поддержали допуск российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Odoxa. 28% французов высказались в пользу выступления россиян под флагом России.