Минпромторг предложил ужесточить требования к ввозу и выпуску автомобилей

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Минпромторг предложил с 1 июня запретить ввоз автомобилей из дружественных стран по упрощенным требованиям и повысить минимальный экологический класс импортируемых и выпускаемых в России машин с «Евро-0» до «Евро-2». Министерство также предложило с 1 ноября вернуть в перечень обязательных требований к выпуску машин систему ABS, сообщается на сайте ведомства. Изменения предлагается внести в постановление кабмина от мая 2022 года, согласно которому производителям разрешалось не оснащать машины системами, недоступными из-за санкций.

Сроки предъявления новых требований безопасности согласованы с крупнейшими российскими производителями транспортных средств с учетом их технических возможностей и готовности взять на себя обязательства по оснащению выпускаемых автомобилей соответствующими системами. Так, с 1 июня 2023 года выпускаемые на территории РФ транспортные средства должны будут соответствовать экологическому стандарту не ниже «2». С 1 ноября 2023 года к автомобилям предлагается предъявлять требования по оснащению антиблокировочной системой тормозов, — говорится в сообщении Минпромторга.

Согласно предложению ведомства, с 1 июня на все ввозимые автомобили снова должны устанавливаться устройства вызова экстренных служб, позволяющие в случае аварии оперативно передавать данные о нахождении машины через систему «ЭРА-ГЛОНАСС». В Минпромторге подчеркнули, что производители таких устройств подтвердили готовность выпустить их в необходимом количестве для покрытия потребностей.

Ранее в соцсетях появились сообщения о возможном подорожании ряда моделей автомобилей Lada с 1 марта. В публикациях ссылались на документ, якобы разосланный руководителям дилерских центров. В пресс-службе АвтоВАЗе назвали это слухами и заявили, что не знают о происхождении документа.