Минобороны России заявило о взятии под контроль населенного пункта Пески

Фото: Министерство обороны РФ

Войска ДНР и России взяли под контроль населенный пункт Пески под Донецком, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга. Кроме того, союзные силы подавили пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Майорск, Дзержинск, Звановка, Северск, Переездное, Яковлевка, Федоровка и Выемка Донецкой Народной Республики.

В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой Народной Республики, — сообщил Конашенков.

При этом украинский Генштаб в утренней сводке утверждал, что бои в Песках якобы продолжаются.

О том, что поселок Пески перешел под контроль союзных войск, 5 августа сообщил замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов. По его словам, в течение нескольких предшествующих дней в населенном пункте продолжались ожесточенные бои.

2 августа Емельянов указывал, что населенный пункт был взят на 50%. Тогда же он рассказал, что Пески похожи на большой гарнизон: местное население давно эвакуировали, остались сплошные окопы, в том числе под домами. Емельянов заявил, что украинские военнослужащие выстроили оборонительную систему по технологиям НАТО — со стенами в шесть метров и бетонными колпаками, которые тяжело пробить снарядами.